- Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городских лесах Перми началась противоклещевая обработка. Как сообщают в администрации города, в этом году обработке подлежит почти 700 га леса.

В первую очередь обрабатывать будут экологические тропы, комплексные места отдыха в радиусе 50 метров и прилегающую к ним территорию. Обработают открытые поляны, площадки для выгула собак, остановки рядом с лесом, и дороги и тропинки, ведущие к садам и жилым районам. Когда установится сухая погода, начнут обрабатывать парки, скверы и кладбища.

Так, в Мотовилихинском лесу обработают экотропы на особо охраняемой природной территории «Липовая гора», экотропу «В гостях у Липанюшки», более 10 мест отдыха, дорогу и тропы в лесах возле лыжных баз «Пермские медведи» и «Динамо», а также лесные поляны.

В Черняевском лесу обработке подвергнутся экологические тропы «Дорога домой», «Тропа Здоровья», «Terra Oecologia», «Птицы нашего леса» и «Андроновские горы», комплексные места отдыха «Площадка ветеранов», «Золотые пески», «Чаша» и «Солнечная поляна», а также асфальтированные и беговые дорожки на особо охраняемой природной территории «Черняевский лес».

Также обработку начнут в Нижне-Курьинском, Верхне-Курьинском и Левшинском лесничествах. Пермякам напоминают, что клещи начинают активизироваться с наступлением теплой погоды, поэтому необходимо предпринимать меры предосторожности и своевременно проходить вакцинацию.

Меры предосторожности в городских лесах:

Отдыхать нужно только в специально организованных для этого местах – парках, скверах, рекреационных зонах, не рекомендуется заходить вглубь леса. Также во время отдыха на природе необходимо одевать как можно более закрытую одежду и пользоваться аэрозолями от клещей. После посещения зеленых зон обязателен внимательный осмотр.

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