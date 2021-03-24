Сезон клещей в Перми в 2021 году: когда начнется и можно ли совмещать прививку от энцефалита с вакциной от COVID-19

Первый компонент вакцины от COVID-19 не совместим с вакциной от клещевого энцефалита. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первый укус клеща в прошлом году был зарегистрирован в Пермском крае 30 марта. В этом году весна стоит морозная, но уже в ближайшие дни синоптики обещают потепление и начало активного таяния снега. А теплая погода - это настоящий «будильник» для клещей.

Самые опасные - дачи и садовые участки

- Пермский край - активный природный очаг клещевого энцефалита, заболеваемость у нас выше, чем по России в 10-12 раз, - рассказали в пресс-службе краевого Управления Роспотребнадзора. - Высокая клещевая активность наблюдается с мая по ноябрь, но пик обращений с жалобами на присасывания клещей регистрируются в мае и июне.

Чаще всего членистоногие нападают на пермяков на садовых участках (68,1% всех обращений) и в лесу (26,9%). Также можно поймать клеща в парке, на кладбище или занести его домой на шерсти домашнего питомца и даже на букете цветов. Опасно употребление в пищу сырого молока овец, коз и коров.

К сезону клещевой активности в Прикамье готовятся каждый год: когда сойдет снег, проводят противоклещевую обработку городских кладбищ, парков и скверов. Горожанам напоминают о неспецифической профилактике: использовании репеллентов при выездах на природу, частых осмотрах и закрытой одежде.

Но все это не гарантирует полной защиты от укусов. Чтобы не подвергать опасности свое здоровье, медики рекомендуют все же поставить себе прививку. Вакцинироваться можно в течение всего года, но лучше сделать это уже сейчас, чтобы успел сформироваться иммунитет.

Болезнь может привести к инвалидности

Основная схема вакцинации такова: ставится две прививки с промежутком от месяца до семи. Затем через 5-12 месяцев нужна ревакцинация. Вакцину вам введут в поликлинике по месту жительства после консультации врача.

- Механизм действия вакцины достаточно прост, - поясняют в эпидемиологи. - Несмотря на то, что вирусы клещевого энцефалита уже деактивированы, на их поверхности все равно содержатся антигены - особые маркеры для иммунной системы человека. Они и запускают производство антител - специальных белков, которые в случае необходимости будут присоединяться к живым вирусам, деактивировать их и запускать процесс уничтожения, блокируя проникновение в клетки и репликацию вируса в организме.

И если в дальнейшем привитого человека укусит энцефалитный клещ, то вирусные частицы, оказавшиеся в организме, будут быстро идентифицированы и обезврежены подготовленной иммунной системой.

Если же вирус энцефалита попадает в кровь непривитого человека, то начинается стремительное развитие болезни. Возбудитель передается человеку в первые же минуты присасывания зараженного клеща вместе с его обезболивающей слюной либо при втирании в кожу вируса после раздавливания клеща или расчесывания места укуса.

Затем начинается инкубационный период, который чаще длится 10-14 дней, но может сокращаться или растягиваться от 1 до 60 дней. Самое опасное в этом заболевании то, что вирус поражает центральную нервную систему, а его последствия могут привести к инвалидности и даже к смерти. Болезнь сопровождается ознобом, сильной головной болью, резким подъемом температуры до 38-39 градусов, тошнотой, рвотой. Болят мышцы в области шеи и плеч, грудного и поясничного отделов, конечностей.

К сезону клещевой активности в Прикамье готовятся каждый год. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Пермь привезли очередную партию «Cпутника V»

Тем временем в Пермь привезли очередную партию двухкомпонентной вакцины «Cпутник V». 5700 комплектов уже распределили между медучреждениями, которые проводят вакцинацию. И теперь все те пермяки, которые находились в листе ожидания, могут попасть на вакцинацию.

Статистика по прививкам от COVID-19 в Пермском крае сейчас такова: всего с начала массовой вакцинации в регион поступило 76 362 комплекта вакцины. Первым компонентом привиты 70 332 человека, 45 859 из них полностью завершили курс иммунизации.

Кстати, этой весной также ожидаются поставки вакцины «Эпиваккорона».

- По-прежнему, самыми активными по желанию вакцинироваться остается группа лиц старшего возраста 60+, - рассказали в Минздраве. - Это самая незащищенная группа, которую нам необходимо обезопасить от коронавируса и его последствий. 28 500 человек из этой группы риска поставили первую прививку, а 16 500 из них полностью завершили курс вакцинации.

- Но можно ли ставить в одно время и прививку от коронавируса, и от клещевого энцефалита?

- Первый компонент вакцины от COVID-19 не совместим с вакциной от клещевого энцефалита, однако вместе со вторым компонентом вакцины от COVID-19 можно ставить одновременно инактивированную вакцину от клещевого энцефалита, - объяснил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Пермского края Вадислав Семериков. - Или же необходимо выдержать интервал в 30 дней после второго компонента вакцины от COVID-19, и уже потом ставить вакцину от клещевого энцефалита. При планировании прививки мы рекомендуем проконсультироваться со своим лечащим врачом.