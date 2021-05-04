Жительнице Кудымкара, у которой в пожаре сгорела вся семья, выделят материальную помощь

Дочь погибшей женщины получит 100 тысяч рублей матпомощи и 45 тысяч на похороны.

В краевом министерстве социального развития рассказали, что семье, где 1 мая сгорели восемь человек, будет оказана помощь.

- Семью взяли на социальное сопровождение, ей окажут содействие в восстановлении документов, уничтоженных в результате пожара, в предоставлении транспорта для похорон, в предоставлении жилого помещения из маневренного фонда администрации Кудымкара. Родственникам предложена психологическая помощь, за семьей закреплен социальный участковый, - говорится в сообщении.

Принято решение и о выплате материальной помощи в связи с утратой имущества в размере 100 тысяч рублей дочери погибшей. Кроме того, на организацию похорон будет дополнительно выделено 45 тысяч рублей. Территориальное управление Министерства социального развития Пермского края перечислит средства 4 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Дочь будет хоронить всю семью». Подробности пожара в Пермском крае, где сгорели восемь человек

Погибшие давно собирались переехать, но не успели (Подробнее...)