После жесткой посадки мотодельтаплана пострадавших пилота и пассажира госпитализировали в больницу санавиацией

Следователи осмотрели место происшествия и фрагменты летательного аппарата. Фото: Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

В пермском региональном Минздраве сообщили «КП»-Пермь, что двух пострадавших при жесткой посадке мотодельтаплана госпитализировали в больницу санавиацией. Их состояние уточняется.

ЧП произошло, напомним, 3 мая между населенными пунктами Лямино и Шибаново в Чусовском районе. Пилот и пассажир совершили несанкционированный вылет на сверхлегком воздушном судне, которое врезалось в дерево. После падения дельталет загорелся, пострадали 34-летний пилот и 37-летний пассажир транспортного средства.

Следственное управление на транспорте проводит по данному факту процессуальную проверку: осмотрено место происшествия, фрагменты летательного аппарата и прилегающей территории.

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Сейчас оба находятся в больнице (Подробнее...)