Клещи покусали в Пермском крае 383 человека

В Прикамье с жалобами на присосавшегося клеща обратились 383 человека. Фото: Мария ЛЕНЦ

Всего с начала сезона в лаборатории и медорганизации Пермского края с жалобами на присосавшегося клеща обратились 383 человека. Среди пострадавших 46 детей.

- По результатам исследований клещи инфицированы клещевым вирусным энцефалитом в 7 случаях (2,0%) иксодовым клещевым боррелиозом – в 100 случаях (35,2%), гранулоцитарным анаплазмозом человека – в 8 случаях (3,3%) и моноцитарным эрлихиозом человека – в 13 случаях (5,4%), - сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. - Случаи заболевания клещевым вирусным энцефалитом не зарегистрированы.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала, как можно защититься и куда обращаться пострадавшим от укусов пермякам и жителям края.