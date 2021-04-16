Клещи открыли в Перми «кусачий сезон»

От клещей обработают самые посещаемые места отдыха, кладбища, лесопарковые зоны и летние оздоровительные лагеря. Фото: Мария ЛЕНЦ

Теплая погода разбудила клещей, и среди пермяков появились первые укушенные.

- Это пять жителей Перми и Пермского района, которые обратились к специалистам после присасывания клещей, - рассказал Главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев. - В списке пострадавших - двое детей. Лабораторные исследования выявили, что в двух случаях клещи были инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом, в одном - гранулоцитарным анаплазмозом.

После пандемии будет всплеск

Пермский край всегда являлся неблагополучным регионом по заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом и другими тяжелыми заболеваниями, связанными с клещами.

Ежегодно с жалобами на присосавшегося клеща в лаборатории края обращаются 18-20 тысяч человек, клещевым вирусным энцефалитом из них заражаются 140-150. Это больше, чем в среднем по России в 4-5 раз. Наиболее активны клещи в мае и начале июня, затем активность падает, но все равно сохраняется до середины сентября.

В прошлом году из-за коронавирусной самоизоляции количество присасываний снизилось до 14 тысяч, а заболели энцефалитом всего 22 человека.

- Сегодня врачи научились успешно справляться с коронавирусной инфекцией, степень ограничений ослабевает, поэтому ожидается, что пермяки активно начнут выезжать в лесопарковые зоны и на дачные участки, что повлечет за собой всплеск присасывания клещей, - считает заместитель министра здравоохранений Пермского края Евгений Камкин.

Прокормителями клещей являются грызуны, поэтому одной из мер профилактики является дератизация: уничтожение грызунов. В ближайшее время в Перми она будет проведена.

- Еще один из способов профилактики - это акарицидные обработки, - рассказывает директор краевого центра дезинфектологии Алексей Аникин. - Запланировано, что в этом году в Пермском крае обработают от клещей и грызунов 4600 гектаров территории: это самые посещаемые места отдыха, кладбища, лесопарковые зоны и летние оздоровительные лагеря. В лагерях обработки будут проводиться несколько раз: перед открытием детского учреждения и в промежутке между сменами.

Как использовать репелленты

От присасываний клеща на природе человека может защитить закрытая одежда: головной убор, рубашка с длинными рукавами и брюки, которые заправляются в сапоги.

Еще одна мера - это использование репеллентов, которые отпугивают клещей. Пользоваться ими необходимо в строгом соответствии с инструкцией. Наиболее эффективны репелленты, которые обладают нервно-паралитическим действием для клеща. Одежду, в которой вы планируете идти в лес, обработать нужно минимум за полчаса до выхода, чтобы она успела пропитаться, и на ней появился защитный слой.

Важно запомнить, что клещ никогда не прыгает, поэтому сверху на человека он никогда не упадет. Живет он в травяном покрове, на небольших кустарниках и поднимается на высоту не более 60-80 сантиметров. В момент контакта с человеком клещ зацепляется и начинает искать место для присасывания. На это ему нужно от 40 минут до 1,5 часа, поэтому, находясь в лесу, важно каждые полчаса проводить само- и взаимоосмотры.

Кстати, заразиться клещевым вирусным энцефалитом можно и без контакта с коварным членистоногим, к примеру, через парное молоко. Поэтому молоко от домашних животных нужно обязательно кипятить.

Две прививки совмещать нельзя

Но основным и самым действенным методом борьбы с клещевым вирусным энцефалитом является вакцинопрофилактика. Ежегодно в Пермском крае прививается более 200 тысяч человек.

Для создания стабильного иммунитета прививка ставится дважды. Первую рекомендуется проводить осенью, но допускается и смещение сроков. А через 9-12 месяцев проводится ревакцинация.

- Совмещать вакцинацию от клещей с прививкой от коронавируса не рекомендуется, - посоветовала врач краевого центра клещевых инфекций Елена Меркурьева. - Интервал между прививками должен быть не менее 14 дней. И так как сейчас вакцинация от клещевого энцефалита идет по экстренной схеме с интервалом между прививками - месяц, то сначала нужно будет дождаться выработки иммунитета, и уже потом вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Совмещение двух вакцин станет серьезной нагрузкой на иммунитет.

А вот какая прививка приоритетней - решать вам. Если предстоят выезды на дачу, то сначала стоит привиться от энцефалита.

Как действовать, если клещ присосался?

Инфекция клещевого энцефалита может протекать в тяжелой форме и заканчиваться летальным исходом. Если вы заметили на себе ползущего клеща, нужно снять его, поместить в пробирку или обычный медицинский шприц и поехать в лабораторию. Адреса работающих в 2021 году лабораторий в Пермском крае можно найти здесь.

Если клещ уже присосался, то место присасывания нужно охладить. Так хватка клеща ослабнет и его можно выкрутить пинцетом или клещевертом. Если вы не можете снять клеща сами, то обратитесь в лечебное учреждение. В Перми - это травмпункты, которые работают в круглосуточном режиме, а в крае - приемные отделения Центральных районных или городских больниц.

Медперсонал поможет снять клеща и поместит его в специальный контейнер, который нужно отвезти в лабораторию. В течение суток результат будет известен, и уже от него зависит дальнейший алгоритм действий.

- При отрицательном результате в течение 21 дня необходимо проводить оценку своего состояния, - объясняет Евгений Камкин. - Если появятся симптомы, говорящие об инфицировании: повышение температуры, ломота в мышцах, светобоязнь, тошнота, рвота, необходимо обратиться за медицинской помощью и обязательно сообщить врачу, что у вас был эпизод присасывания клеща.

Если результат положительный, человеку проводится экстренная профилактика иммуноглобулином. В Минздраве уточнили, что препарат есть в достаточном количестве во всех муниципалитетах края.

Если состояние пациента удовлетворительное, он будет наблюдаться амбулаторно. При ухудшении состояния его госпитализируют в профильное инфекционное учреждение.

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