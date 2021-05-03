Следователи назвали причины аварии с мотодельтапланом в Пермском крае

Фото: Пермский следственный отдел на транспорте Уральского следственного управления на транспорте СК России

В Уральском следственном управлении на транспорте СКР сообщили предварительные причины аварии с мотодельтапланом, которая произошла утром 3 мая возле дороги между поселками Лямино и Шибаново Чусовского округа.

- По предварительным данным, двое мужчин - пилот 1987 года рождения и пассажир 1984 года рождения - произвели несанкционированный вылет, - рассказали в следственном управлении. После взлета произошло столкновение дельталета с деревом, он упал на землю и загорелся. При падении с высоты пилот и пассажир получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в медицинское учреждение.

Следственно-оперативная группа Пермского следственного отдела на транспорте осмотрела место происшествия, изучила фрагменты летательного аппарата, опросила очевидцев. По результатам проверки следственным органом будет принято процессуальное решение.