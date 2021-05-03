Стало известно о состоянии мужчин, пострадавших при падении мотодельтаплана в Пермском крае

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При ЧП, которое произошло в Чусовском округе в понедельник, 3 мая, около 9 часов утра, пострадали двое мужчин. Напомним, в районе поселков Лямино и Шибаново совершил аварийную посадку мотодельтаплан. На земле летательный аппарат загорелся.

Приехавшие на место происшествия сотрудники единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Чусовского городского округа потушили огонь. Пилота и пассажира мотодельтаплана, получивших серьезные травмы, увезли в отделение травматологии Чусовской ЦРБ.

- 37-летний мужчина сейчас находится в тяжелом состоянии, у второго пострадавшего, 33-летнего мужчины состояние средней степени тяжести, - рассказали "Комсомолке" в Минздраве Пермского края.

Напомним, следственный комитет на транспорте проводит проверку обстоятельств аварии.