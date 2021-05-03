Следственный комитет начал проверку обстоятельств падения мотодельтаплана в Пермском крае

Мотодельтаплан загорелся после падении. Фото: kp.ru

Двое мужчин – 37-летний и 33-летний – пострадали в результате аварийной посадки мотодельтаплана в Чусовском округе Пермского края. Летательный аппарат упал в понедельник, 3 мая, около 9 часов утра в районе поселков Лямино и Шибаново. На земле мотодельтаплан загорелся.

- Пострадавшие с различными травмами госпитализированы в Чусовскую районную больницу, - сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СКР. - На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Проводится процессуальная проверка.