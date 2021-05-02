В Перми задержали подозреваемого в смертельном ДТП, который скрылся с места аварии

Место смертельной аварии. Фото: страница ГБДД г.Перми в Инстаграм.

«Комсомолка» уже писала, что ранним утром 1 мая машина сбила насмерть 35-летнего пешехода на улице Гальперина. При этом водитель скрылся с места ДТП.

В полиции сообщили, что подозреваемого в смертельной аварии нашли – в этом помогла камера видеонаблюдения.

В 4 утра 1 мая в районе дома по улице Гальперина, 31 водитель сбил насмерть 35-летнего пешехода и скрылся с места происшествия, - сообщили в ГИБДД г. Перми. В ходе розыскных мероприятий сотрудники госавтоинспекции изучили записи с камер наружного видеонаблюдения и обнаружили автомобиль с повреждениями, характерными для данного ДТП. Владельцем транспортного средства оказался 42-летний житель краевого центра, который рассказал полицейским обстоятельства происшествия.

Подозреваемый доставлен в отдел полиции и в дальнейшем будет направлен в суд за оставление места дорожно-транспортного происшествия. По факту автоаварии возбуждено уголовное дело.