В Перми насмерть сбили 35-летнего мужчину

Место ДТП. Фото: Подслушано Крым / Пермь микрорайон Крым

Ночью 1 мая в Кировском районе Перми насмерть сбили 35-летнего мужчину. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что смертельное ДТП произошло около 4.00 на улице Гальперина.

- По предварительной информации, неустановленный водитель сбил 35-летнего пешехода и скрылся с места ДТП. От полученных травм пешеход умер на месте происшествия. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, - сообщили в МВД.

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