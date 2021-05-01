Не доехал до родных: в Пермском крае пропал 19-летний студент

Вадим Шагабутдинов. Фото "Подслушано Чайковский"/ВКонтакте

В Пермском крае пропал 19-летний студент политеха. Парень сказал родным, что собирается ехать домой, но перестал выходить на связь.

19-летний Вадим Шагабутдинов учится в филиале Пермского политехнического института в Чайковском. В том же городе он снимает квартиру. 29 апреля Вадим позвонил родителям и сказал, что завтра приедет к ним в гости в Барду и пропал.

- Обычно он приезжает к нам на машине, - рассказывает родственник пропавшего Денис. - Договаривается с попутчиками в социальных сетях и добирается. Но в назначенный день он не приехал. Мы начали ему звонить - телефон недоступен. Он никогда раньше не пропадал. Мы написали заявление в полицию и обратились к волонтерам.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Вадима, просят сообщать по телефонам: 8-902-804-31-05, 8-922 -642-92-98 или 102.

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