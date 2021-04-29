«Увидели в щель труп». В Перми соседи обнаружили мертвым мужчину

В Перми в квартире был найден мертвым мужчина. Фото: Василий Вахрин

В Перми соседи мужчины, который проживает в дома по улице Емельяна Ярославского забеспокоились, он не выходил на связь четыре дня. По рассказам очевидцев, они стучали ему в дверь, но сосед не отзывался.

Тогда они посмотрели в щель в двери и увидели его лежащим на диване, свесившись ногами на пол. Мужчина пролежал так без движения долгое это время. На место вызвали полицейских и спасателей. Они окрыли дверь и обнаружили мертвым мужчину. Правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства его смерти.

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