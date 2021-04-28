В Перми сын спал с трупом отца в квартире

В Перми спасатели открыли квартиру в которой был мертвый мужчина. Фото: Александр АБРАМОВ

В Перми родственники мужчины, проживающего в доме по улице Звонарева, 5 обратились в полицию. Они сообщили, что подозревают что-то неладное, дверь никто не отрывает, на звонки не отвечает, хотя там должны находиться 69-летний мужчина и его 44-летний сын.

К дому приехали полицейские и спасатели.

Они проникли в квартиру через окно по лестнице и открыли дверь, закрытую изнутри. В комнате был обнаружен мертвым пожилой мужчина, а его сын спал. Он не реагировал на звуки посторонних людей в квартире, не просыпается. Полиция разбирается в произошедшем.