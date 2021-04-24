В Перми вода в реке Данилиха окрасилась в ядовито-зеленый цвет

Специалисты провели отбор проб воды в реке. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В пятницу, 23 апреля, жители дома по улице Грузинская в Перми заметили, что речка Данилиха, пробегающая неподалеку от их дома, окрасилась в ядовито-зеленый цвет. Это случилось около двух часов дня.

Очевидцы позвонили в ЕДДС. На место происшествия выехали специалисты Роспотребнадзора, спасатели, чиновники районной администрации. Вода в реке действительно была окрашена в зеленый цвет, запаха она не имела. Специалисты взяли пробы для выяснения причины необычного цвета воды. Проводится анализ.

Напомним, это не первый случай, когда вода в реке Данилиха в Свердловском районе Перми приобретает неестественный цвет. Летом 2020 года ее воды приобрели мутный серый цвет, а запах напоминал воду из канализационных стоков.

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