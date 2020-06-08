Пермская река Данилиха поменяла цвет и дурно пахнет

8 Июнь 2020 2020-06-08T16:13:49+03:00

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Пермяки сетуют на состояние малой реки Данилихи в Свердловском районе. Говорят, что последнее время наблюдают как, изменился цвет воды. Она стала похожа на воду из канализационных стоков, да и запах стоит отвратительный.

6 июня руководитель проектов «ЭкоВелоДесант» и «Чистые игры» в Перми Андрей Квиткин прошел вверх по течению и нашел там сток в притоке Данилихи, речке Крохалевке, сообщает сайт «Мой город - Пермь».

Экоактивист позвонил в государственную экологическую инспекцию. 7 июня утром был выезд Госинспекции по экологии и природопользованию для отбора проб воды. Главный эколог Перми Дмитрий Андреев выехал на место, зафиксировал источник загрязнения и передал информацию в ПермВодоканал.

Коллектор из которого вытекают зловонные стоки. Фото: vikiperm.com

- В районе дома №1а по улице Академика Курчатова обнаружен коллектор, из которого идет перелив канализационных стоков. Стоки попадают в ручей Крохалевка. Информация передана в Пермводоканал, - сообщил Андреев.

Выяснилось, что пермяки и раньше жаловались, что с Данилихой что-то не так.

- 17 марта в администрацию Свердловского района города Перми была направлена информация об этом же нарушении, но жители получили не решение проблемы, а отписку, - рассказала корреспонденту Надежда Баглей, общественница и координатор движения «Слушай соловья».

В документе первый замглавы администрации Василий Пастух писал:

- Специалистами администрации района 12 марта и 27 марта проведено обследование истока ручья Крохалевка в районе дома №38/1 по ул. Анвара Гатауллина. В ходе обследования факта попадания канализационных стоков в ручей Крохалевка, а также характерного запаха канализации на указанном участке не обнаружено.

Чиновники написали, что нарушений не нашли. Фото: vikiperm.com

ИСТОЧНИК KP.RU