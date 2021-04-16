«Держал все в себе». В Пермском крае покончил с собой 16-летний парень

- Фото: архив "КП"

В Кудымкаре свел счеты с жизнь 16-летний парень. Тело подростка нашли в надворных постройках 15 апреля.

Друзья и знакомые умершего молодого человека не могут понять, почему он решился на роковой поступок.

- Сережа учился в восьмом классе, - рассказывает друг погибшего. - Он был второгодником. В семье у него были хорошие отношения и с родителями, и с двумя его братьями. Ни алкоголь, ни какие-то запрещенные вещества он не употреблял. Встречался с девушкой, очень любил возиться с машинами, после школы хотел выучиться на автомеханика. Он был хорошим человеком, отзывчивым и добрым. Возможно, были какие-то проблемы, но он всегда держал все в себе, никогда не делился своими переживаниями. На вопрос: «Как дела?» всегда отвечал: «Все в порядке».

Как сообщил "КП" источник в правоохранительных органах, следов насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено, сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

*Имя погибшего изменено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Перми 23-летняя девушка совершила суицид

У нее остался маленький сын (подробнее..)