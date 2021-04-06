Погибшая Роза. Фото: личная страница девушки "ВКонтакте"

Вечером, 5 апреля, в Индустриальном районе Перми нашли тело 23-летней Розалии. Друзья погибшей рассказали, что она могла совершить суицид. Что послужило причиной рокового поступка девушки сейчас предстоит разобраться следователям, но по одной из версии, Розалия решилась на отчаянный поступок после ссоры с молодым человеком.

Друзья и знакомые отзываются о девушке только хорошими словами. Говорят, что она была открытым и добрым человеком, жила с бабушкой. Девушка хотела найти хорошую работу и увлекалась фотографией, у нее остался маленький сын.

В УМВД по Пермскому краю подтвердили обнаружение тела девушки в Индустриальном районе. Расследованием произошедшего занимается следственный комитет.

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