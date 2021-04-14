В Пермском крае 14 апреля может быть побит многолетний температурный рекорд. Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае 14 апреля станет самым теплым днем на этой неделе. Именно сегодня ожидается пик потепления. Судя по всему, это будет один из самых теплых апрельских дней за последние годы. Как рассказал специалист ГИС центра Пермского государственного национального исследовательского университета Андрей Шихов, максимальная температура достигнет в Перми и по югу края +22 градусов.

Сравним: температурный рекорд для этой даты был установлен в далеком 1973 году, но он и то был ниже - 20,6 градуса. Видимо, сейчас он будет перекрыт. При наличии снежного покрова температура выше 20 градусов - это явление у нас, прямо скажем, не частое.

Читать также

После +20 градусов в Пермский край придет резкое похолодание

Теплая погода продержится в регионе до 16 апреля (Подробнее...)