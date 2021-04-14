После +20 градусов в Пермский край придет резкое похолодание

В Пермском крае теплая погода простоит еще несколько дней, а потом дожди и похолодание. Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае установилась аномально теплая погода. Столбик термометра держится на отметке + 20 градусов и выше. Такая погода в регионе продлится еще несколько дней, а потом придет резкое похолодание.

По информации Пермского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающий среды 14 апреля ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер юго-западный ночью 3–8 м/с, днем 6–11 м/с. Температура воздуха днем 15–20°.

15 апреля облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный 4–9 м/с. Температура воздуха ночью +3,+8°, днем 13–18°.

16 апреля облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северный 4–9 м/с. Температура воздуха ночью –4,+1°, днем +3,+8°.