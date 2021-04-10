В Перми у трамвая №11 появилась новая остановка

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С 10 апреля трамвай № 11 «Школа № 107 – Пермская ярмарка», двигаясь в сторону Индустриального района, совершает посадку и высадку пассажиров на двух остановках под одним названием - «улица Максима Горького», сообщает издание Business Class. Сначала трамвай остановится на той, которая расположена на улице Ленина, затем - на улице Максима Горького.

В департаменте транспорта объяснили, что это сделано для того, чтобы пассажирам было удобней совершать пересадку на другие маршруты, а время в пути увеличится незначительно.

Напомним, ранее мы рассказали о появлении новых остановок в связи с реконструкцией улицы Попова. Они будут организованы на улице Окулова, сразу после поворота с коммунального моста и возле «Пермалко», а также на улице Крисанова у дома №3 и напротив ТЦ «Пирамида».