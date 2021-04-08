В Перми начинается реконструкция улицы Попова: как будут ходить автобусы и где искать свою остановку

Автобусы после моста будут поворачивать на улицу Окулова Фото: Борис Меркушев

Уже в субботу, 10 апреля, в Перми начнется реконструкция улицы Попова. Две полосы движения - от моста к центру города - будут закрыты. Горожане, особенно те, кому каждое утро приходится ездить на работу на автобусах через Коммунальный мост, уже настроились на долгое стояние в пробках и транспортный коллапс.

- Коллапса не будет, мы заранее подготовились к ремонту улицы, продумали все маршруты объезда, - рассказала в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) пресс-секретарь департамента транспорта Алена Власова. - Все автобусы, идущие через Камскую долину, после Коммунального моста будут сворачивать на улицу Окулова, а затем - на улицу Крисанова. Оттуда те автобусы, которые следуют до Центрального рынка, пойдут дальше по Петропавловской, вернутся на улицу Попова и по ней пойдут до рынка. Автобусы, идущие до ПермиII и Комсомольского проспекта, дойдут до улицы Ленина, а потом одни свернут налево, другие - направо. У автобусов, идущих в сторону моста, маршрут не меняется.

Как распределили маршруты

- Автобусы №6 «Микрорайон Железнодорожный - станция ПермьII» и №49 «Микрорайон Заозерье - станция Пермь II» пойдут по улицам Окулова, Крисанова, затем повернут на улицу Ленина в сторону Перми II. Будут организованы дополнительные остановки на улице Окулова, сразу после поворота с моста и возле «Пермалко», а также на улице Крисанова у дома №3 и напротив ТЦ «Пирамида».

-Автобусы №7 «Микрорайон Верхняя Курья - улица Попова», №33 «Город Сердца - микрорайон Костарево», №41 «ПНИПУ - Студенческий городок» и №60 «Детский дом культуры имени Кирова - Комсомольская площадь» пойдут по улицам Окулова, Крисанова, затем повернут по улице Ленина в сторону Комсомольского проспекта. Временные остановки будут организованы в районе домов №18 и №73 по улице Окулова, домов №3 и №19 по улице Крисанова, а также появится дополнительная остановка «Улица Борчанинова» по улице Ленина,

-Автобусы №15 «Южная - Детский дом культуры им. Кирова - Центральный рынок», №20 «Микрорайон Новый Крым - Детский дом культуры им. Кирова - Центральный рынок», №53 «Центральный рынок - 10-й микрорайон», маршрутные такси №10т «Микрорайон Железнодорожный - Центральный рынок» и №7т «Микрорайон Новый Крым - Центральный рынок» пойдут по улицам Окулова, Крисанова, Петропавловской и Попова. Посадка и высадка пассажиров будут проводиться на временных остановках в районе домов №18 и №73 по улице Окулова, дома №3 по улице Крисанова, остановках «Пермский академический Театр-Театр» и «Улица Попова» по улице Петропавловской,

-Автобус№35 «Пермский академический Театр-Театр - Пермский электромеханический завод» пойдет по улицам Окулова, Крисанова и Петропавловской. Посадка и высадка пассажиров будут осуществляться на временных остановочных пунктах в районе домов №18 и №73 по улице Окулова и дома №3 по улице Крисанова.

КСТАТИ

К осени должна завершиться реконструкция трамвайных путей на улице Уральской, и к сентябрю трамваи вернутся на обычные маршруты.