В Перми из окна 4 этажа выпала женщина

В Перми женщина выпала из окна 9-этажного дома. Фото: Василий Вахрин

В Перми 7 апреля к дому по адресу Академика Королева, 8 была вызвана «скорая помощь». Около 11 утра из окна 4 этажа выпала 84-летняя женщина. Бригада приехала на вызов, но им лишь оставалось зафиксировать смерть. Женщина скончалась от полученных травм.

Напомним, в Перми 5 апреля в Индустриальном районе Перми погибла 23-летняя девушка. ЧП произошло примерно в 22.30 на улице Леонова, 68 б - это 18-этажный жилой дом.

По информации источника «КП», девушка упала с высоты 15-го этажа. На место была вызвана бригада скрой медицинской помощи, но травмы, полученные от падения, были несовместимы с жизнью. Девушка скончалась на месте.

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