Открыто голосование за место установки стелы «Пермь - город трудовой доблести»

Фото: permkrai

На портале «Управляем вместе» открыли голосование за место размещения стелы «Пермь - город трудовой доблести».

Жителям Пермского края предлагается четыре варианта размещения стелы:

- площадь Карла Маркса;

- сквер на пересечении улицы Лебедева и улицы Металлургов (у здания по улице Уральской, 93);

- площадь на улице Стахановской;

- улица 1905 года, рядом с Музеем пермской артиллерии.

Сделать свой выбор жители региона могут на портале «Управляем вместе». Голосование продлится до 17 апреля.

Напомним, летом 2020 года на заседании Российского организационного комитета «Победа» президент России Владимир Путин присвоил 20 городам почетные звания «Города трудовой доблести».

В почетном списке оказалась и Пермь. Также в список вошли Саратов, Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Нижний Тагил, Омск, Казань, Новосибирск, Ярославль, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Томск, Ульяновск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск и Боровичи.