2020-07-02T16:25:53+03:00
Общество

Владимир Путин присвоил Перми звание «Город трудовой доблести»

В честь присуждения высокого звания в городе будет установлена стела с изображением герба Перми
Виктор Правдин
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Учреждение нового почетного звания российский лидер назвал знакомым событием, получившим всенародную поддержку.Учреждение нового почетного звания российский лидер назвал знакомым событием, получившим всенародную поддержку.Фото: Василий Вахрин
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В четверг, 2 июля, на заседании Российского организационного комитета «Победа» президент России Владимир Путин присвоил 20 городам почетные звания «Города трудовой доблести».

В почетном списке оказалась и Пермь. Также в список вошли Саратов, Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Нижний Тагил, Омск, Казань, Новосибирск, Ярославль, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Томск, Ульяновск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск и Боровичи.

Соответствующие документы президент подпишет в ближайшее время. Учреждение нового почетного звания российский лидер назвал знакомым событием, получившим всенародную поддержку.

Звание «Города трудовой доблести». Владимир Путин ввел в начале марте текущего года. Согласно подписанному президентом закону, данное почетное звание увековечит подвиги тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов. Оно присваивается городам, чьи жители внесли существенный вклад во времена Великой Отечественной войны, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.

В Перми в честь присуждения высокого звания будет установлена стела с изображением герба города и текстом соответствующего Указа главы государства. Также будут проводиться праздничные салюты 1 Мая, 9 Мая и в День города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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