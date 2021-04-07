Строительство склада боеприпасов ГУФСИН оценили в 48 миллионов

Фото: Ярослав Богдановский

Жители Индустриального района, узнав о том, что в районе Бахаревки будет построен склад боеприпасов, начали собирать подписи под петицией против опасного соседства. Достаточно и того, что рядом находится Осенцовский промышленный узел, на территории которого размещено большое количество химических производств.

В феврале в Перми прошли публичные слушания по поводу изменении зональности Бахаревки, на которых пермяки вновь высказались против создания склада боеприпасов в черте города.

Но на днях на сайте госзакупок появилось сообщение, что Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю объявило электронный аукцион на выполнение работ по капитальному строительству объекта «Склад для хранения боеприпасов, средств взрывания и взрывчатых веществ». Начальная цена контракта - 48 миллионов рублей.

То есть мнение людей было вновь проигнорировано.

На эту проблему обратила внимание депутат гордумы, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Вероника Куликова. Она считает, что подобные ситуации возможны потому, что публичные слушания для городских властей зачастую являются формальностью и мнение, которое на них высказывают пермяки, не учитывается при принятии решений.

- Мы неоднократно были свидетелями ситуаций, когда люди на публичных слушаниях говорили одно, а мэрия Перми продавливала обратное мнению пермяков решение, - говорит Вероника Куликова. - Под петицией против строительства склада уже собрано более тысячи подписей. Но в мэрии упорно не слышат мнения пермяков. Считаю, что общественные слушания должны получить совершенно иной правовой статус, мнения участников слушаний должны носить не рекомендательный, а обязательный характер при принятии важных для жизни горожан решений. Для этого мы будем выходить с инициативой на федеральном уровне закрепить такой статус публичных слушаний. Уверена, что коллеги по партии в Государственной Думе меня поддержат.

Коллеги поддержали Веронику Куликову. Депутат Дмитрий Ионин на пленарном заседании Государственной Думы заявил, что «Справедливая Россия» внесла два законопроекта: об обязательности к исполнению решений публичных слушаний, а также об уголовной ответственности за фальсификацию документов и итоговых протоколов по ним.