Строить нельзя запретить

Еще в прошлом году в информповестке появились новости, из которых следовало, что на месте аэропорта Бахаревка, закрытого несколько лет назад, появится … склад боеприпасов Фото: Ярослав БОГДАНОВСКИЙ

В актовом зале администрации Индустриального района не по «ковидному» многолюдно: неравнодушные местные жители пришли на общественные слушания. За сухой формулировкой повестки «О смене зонирования участков Института ГУФСИН России» - целый клубок противоречий и тревог жителей самого молодого – Индустриального - района Перми. Еще в прошлом году в информповестке появились новости, из которых следовало, что на месте аэропорта Бахаревка, закрытого несколько лет назад, появится … склад боеприпасов. Конечно, общественность не могла «пройти мимо» этого, поэтому интерес к слушаниям объясним.

Нужно просто «утрясти» формальности

«О строительстве склада боеприпасов на территории Бахаревки речи не идет», - неоднократно заявили в ходе общественного обсуждения и представители ГУИН по Пермскому краю, и администрации района. Что же касается внесения в Правила землепользования и застройки в части участков под Институтом ФСИН, то это скорее приведение документации в норму уже постфактум.

Исторически так сложилось, что на улице Карпинского в Перми и раньше хранили оружие (автоматы) и боеприпасы к нему (патроны). До 1999 года в Индустриальном районе располагалось военное училище артиллеристов, а после его закрытия в его помещениях разметили других курсантов – уже ФСИН Российской Федерации. У этой структуры, понятно, тоже есть что хранить из огнестрельного и иного оружия. По факту хранение же происходит, нужно просто привести зону под корпусами Института в соответствие с градостроительными нормами, в общем, это неоднократно подчеркивали люди в погонах в ходе общественных слушаний.

«Хранить взрывчатку или что-то подобное никто не собирается, нужно лишь «утрясти» все формальности с зонированием»,- такой тезис неоднократно прозвучал с трибун в ходе обсуждения с жителями. Однако после смены зонирования мнение людей больше не потребуется и взаимодействия с администрацией уже не будет. Законом не предусмотрено спрашивать разрешения у муниципалитета.

- Фото: Ярослав БОГДАНОВСКИЙ

Петицию подписали более тысячи человек

Далеко не всех местных жителей устроили такие уверения, о чем красноречиво говорит петиция, которую в интернете подписали более тысячи пермяков, просивших власть не менять зонирование под зданиями Института ФСИН. Ведь по сути, изменение этой зоны в категорию Ц-6 (промышленное строительство) открывается «ящик Пандоры» в отдельно взятом районе, отмечает руководитель Центра защиты прав граждан Олег Денисов:

- В Центр защиты прав граждан обращаются пермяки, обеспокоенные возможным строительством склада боеприпасов на территории Бахаревки, безопасностью проживания на сопредельной территории. Достаточно того, что рядом размещен Осенцовский промышленный узел, на территории которого размещено большое количество химических производств. Решение о возможном размещении вблизи густонаселенных городских территорий склад боеприпасов, является как минимум безответственным по отношению к жителям города Перми. Как сказали на публичных слушаниях представители ФСИН, «в ближайшие три года боеприпасов размещаться не будет, а дальше… А дальше никто, ничего гарантировать не может». Но даже на текущий момент нет никаких гарантий. А мнение людей уже не будет учитываться. Ведь зонирование территории уже определили.

- Фото: Ярослав БОГДАНОВСКИЙ

«Мнения людей нужно слушать»

Резонансная тема и общественные слушания – под пристальным вниманием не только общественников, но и политиков. Так, депутат гордумы, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Вероника Куликова считает, что подобные ситуации возможны потому, что публичные слушания для городских властей зачастую являются формальностью и мнение, которое на них высказывают пермяки, не учитывается при принятии решений.

- Мы неоднократно были свидетелями ситуаций, когда люди на публичных слушаниях говорили одно, а мэрия Перми продавливала обратное мнению пермяков решение, - говорит Вероника Куликова. - Насколько я знаю, жители Индустриального района высказываются категорически против склада боеприпасов на Бахаревке, под петицией против строительства склада уже собрано более тысячи подписей. Но в мэрии упорно не слышат мнения пермяков. Считаю, что общественные слушания должны получить совершенно иной правовой статус, мнения участников слушаний должны носить не рекомендательный, а обязательный характер при принятии важных для жизни горожан решений. Для этого мы будем выходить с инициативой на федеральном уровне закрепить такой статус публичных слушаний. Уверена, что коллеги по партии в Государственной Думе меня поддержат.

Хочется верить, что власть и представители ГУФСН не отнесутся формально к обеспокоенности пермяков.