В Пермском крае окончены поиски мужчины, пропавшего 1 апреля

Пропавший мужчина найден погибшим.

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщили, что окончены поиски 74-летнего Каймакова Сергея Александровича. К Сожалению, он найден погибшим.

Мужчина пропал 1 апреля. Вышел из дома и не вернулся. 7 апреля его поиски остановлены. О причинах смерти мужчины не сообщается.

Напомним,в Перми продолжаются поиски 29-летнего Арсения Воронцова. В ночь с 22 на 23 февраля он ушел из поселка Ширяиха, улица Камская поляна, 7г, микрорайон Гайва, домой он так и не вернулся. С этого момента о нем больше нет известий.