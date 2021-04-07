За парковку в аэропорту Перми можно расплатиться бесконтактным способом

В аэропорту Большое Савино заработала бесконтактная оплата парковки. Фото: Василий Вахрин

В аэропорту Большое Савино заработала бесконтактная оплата парковки. На выезде установлены терминалы для оплаты картой или мобильным, не выходя из автомобиля. Лимит бесконтактной оплаты 1 000 рублей.

- Терминалы для внесения наличных продолжают работать в общем зале аэропорта и на территории привокзальной площади, - сообщили в аэропорту.

Напомним, сегодня мы также писали, что еще в один город-курорт Краснодарского края пермяки смогут улететь летом без пересадок. Прямые рейсы пять раз в неделю запускает авиакомпания «Победа» в Анапу.