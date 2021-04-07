Из Перми в Анапу самолеты будут летать пять раз в неделю

Из Перми в Анапу откроют прямые авиарейсы. Фото: Анна Маркова

Еще в один город-курорт Краснодарского края пермяки смогут улететь летом без пересадок. Прямые рейсы пять раз в неделю запускает авиакомпания «Победа» в Анапу.

Полетная программа запланирована с 7 июня по 18 сентября, - сообщает издание «Business Class». Время в пути составит 3 часа 5 минут. Вылетов не будет только по средам и воскресеньям. По информации сайта по продаже билетов, перелет в одну сторону пермякам обойдется примерно в 9 400 рублей без багажа.

Кстати, авиаперевозчик Red Wings также планирует запустить полеты по этому направлению.