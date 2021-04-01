«Никому не желаю пережить то, что пережил я». В Пермском крае отец похоронил жену с двумя детьми

В Барде похоронили мать и двоих детей, погибших в пожаре.

В селе Барда 1 апреля простились с погибшими в пожаре 32-летней Люцией, ее 7-летним сыном и 3-летней дочкой. Родных похоронили рядом за одной оградкой.

- Никому не желаю пережить такого горя, что пережил я, всем огромное спасибо за поддержку, - написал в соцсети глава погибшей семьи.

Он опубликовал фото с кладбища. На нем свежие могилы с цветами и венки. В ночь, когда случился пожар, который лишил его самого дорогого на свете, он был на работе. Мужчина работает в Перми в охранном агентстве. О том, что произошло, он узнал по телефону.

Напомним, пожар случился поздно вечером 29 марта. Деревянный дом семьи вспыхнул как спичка. Соседи услышали сильный треск, а когда выглянули в окно, он был уже полностью объят огнем. Они тут же вызвали пожарных. На часах было около 23.30. Спасатели приступили к тушению огня и зашли в дом. Там они обнаружили бездыханные тела двоих детей и их мамы.

- В доме они были одни, муж Люции работает в Перми охранником, в новом строящемся зоопарке, приезжает на выходные, - говорят родственники Мансуровых. – Когда все произошло, мы позвонили ему, он примчался сюда под утро. Как пережить это горе всем нам - не знаю.

Когда случился пожар, мать и дети уже спали.

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