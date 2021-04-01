Жители Пермского края в 2020 году прокачали почти в полтора раза больше интернета «Ростелекома»

Фото: «Ростелеком»

Жители Пермского края, находясь на удаленке в 2020 году, увеличили потребление интернет-трафика от «Ростелекома» почти в полтора раза. Специалисты компании провели мониторинг и опубликовали результаты: за 12 месяцев абоненты провайдера прокачали более 500 тысяч терабайт информации. Пиковые показатели потребления трафика зарегистрированы весной во время начала периода самоизоляции, а также в конце года. Ноябрь и декабрь стали рекордными по количеству потребления интернет-трафика в Прикамье.

Петр Козловский директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком»

«Год назад жители Пермского края ушли на самоизоляцию. Многие из нас продолжали продуктивно работать удаленно, находясь дома. Летом 2020 года большинство людей вышли на свои рабочие места, но удаленная работа не закончилась. Для того, чтобы жители края могли пользоваться высокоскоростным интернетом, в прошлом году специалисты «Ростелекома» построили три тысячи километров оптических линий связи по всему региону. Также мы постоянно проводим модернизацию инфраструктуры, заменяя аналоговые линии оптическими. За последнее время более шести тысяч домохозяйств были переключены на оптику, свыше полутора тысяч корпоративных клиентов компании получили возможность подключать телекоммуникационные услуги по оптическим линиям связи».

В 2020 году специалисты компании фиксировали скачкообразный рост трафика. Например, в апреле прикамские абоненты скачали 47 тысяч терабайт информации, в июле активность снизилась, а уже к декабрю вновь резко возросла. В предновогоднее время пермяки скачали 51 тысячу терабайт. Это почти 20 миллионов фильмов в HD-формате.

Фото: «Ростелеком»

Интернет настолько плотно вошел в жизнь пермяков, что по объемам прокачанного трафика можно легко рассчитать распорядок дня, а также узнать интересы и кинопредпочтения среднестатистического пользователя глобальной сети. Одновременно пользоваться высокоскоростным интернетом, интерактивным телевидением, мультимедийной платформой Wink, а также другими цифровыми сервисами от «Ростелекома» позволяют оптические линии связи.

«Ростелеком» организует доступ в интернет по современной технологии «оптика в квартиру», при которой кабель заводится непосредственно в дом или квартиру абонента и обеспечивает высокую скорость. И что самое важное, эту скорость во можно наращивать в зависимости от потребностей клиентов. Сейчас оптикой в крае пользуются более 75 % абонентов провайдера. Развитие телеком-инфраструктуры идет не только в многоэтажных домах, но и в частном секторе, в крупных городах и труднодоступных деревнях.