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Происшествия17 марта 2021 11:48

Полицейские поймали голого мужчину, который нападал на женщин в Перми

Им оказался ранее судимый 42-летний местный житель
Борис МеркушевБорис Меркушев
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Фото: Василий Вахрин

В Перми полиция задержала голого мужчину, который нападал на женщин в лесу. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что им оказался ранее судимый 42-летний пермяк.

Напомним, накануне в полицию обратилась жительница микрорайона Кислотные дачи. Она рассказала, что когда каталась на лыжах, на нее напал неизвестный голый мужчина и начал душить. Женщина стала кричать, мужчина испугался и убежал.

- Задержанный находится в ИВС, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 119 "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

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