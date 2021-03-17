Полицейские поймали голого мужчину, который нападал на женщин в Перми

- Фото: Василий Вахрин

В Перми полиция задержала голого мужчину, который нападал на женщин в лесу. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что им оказался ранее судимый 42-летний пермяк.

Напомним, накануне в полицию обратилась жительница микрорайона Кислотные дачи. Она рассказала, что когда каталась на лыжах, на нее напал неизвестный голый мужчина и начал душить. Женщина стала кричать, мужчина испугался и убежал.

- Задержанный находится в ИВС, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 119 "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.