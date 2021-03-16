В Перми голый мужчина напал на женщину

В полиции приняли заявление, проводится проверка. Фото: Василий Вахрин

В Перми в микрорайоне Кислотные дачи на женщину напал голый мужчина. Сообщение об этом появилось в социальной сети.

- В лесу в дневное время мужчина подкарауливает одиноко идущих женщин и внезапно нападает, - рассказали очевидцы. - Неоднократно просто пугал своим видом или бегал за женщинами, теперь перешел в наступление. На днях напал утром на лыжницу и стал ее душить. Все обошлось, она стала кричать и его испугали следом идущие лыжники.

Особые приметы: мужчина без штанов (голый), сверху куртка, на голове одета лыжная балаклава.

- В МВД по Пермскому краю зарегистрирован материал проверки по данному случаю, - сообщили в ведомстве. - Заявление о нападении написала пострадавшая женщина.