Во второй половине апреля в Перми откроется ТРЦ «Планета»

Фото: ТРЦ «Планета»

Во второй половине апреля в Перми состоится открытие торгово-развлекательного центра «Планета».

«Планета» – первый в Пермском крае торгово-развлекательный центр суперрегионального формата, отличающийся современной архитектурой и дизайном интерьеров. Дизайн-концепцию ТРЦ разработали архитекторы португальской компании Sonae Sierra, а его интерьеры – нидерландское дизайнерское бюро Linse. Интерьеры «Планеты» вдохновлены тремя темами: геологическим периодом, отражающим образование слоев земли; пермским древним животным миром и новой Пермью, где за основу взята идея современности города.

Общая площадь объекта составляет 150 000 кв. м. Для удобства гостей предусмотрен вместительный и комфортный паркинг: наземный на 2 400 автомобилей и подземный на 500 мест.

Фото: ТРЦ «Планета»

В «Планете» будут представлены более 185 крупных международных, федеральных и локальных ретейлеров, многие из которых впервые появятся в Перми. Например, в полном составе откроются бренды компании LPP: Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay. Помимо этого, в «Планете» откроются кафе и рестораны по всему периметру торгового центра. Таким образом, количество всех операторов общепита и ресторанных концепций, включая зону фуд-корта, в ТРЦ составит порядка 30. Дизайн-концепцию фуд-корта разработала немецкая компания KPlus.

Одной из главных отличительных особенностей «Планеты» станет открытая терраса. Также на территории вокруг ТРЦ осуществлен масштабный проект озеленения: высажено 215 деревьев и более 1500 разнообразных кустарников.

Фото: ТРЦ «Планета»

«Мы с нетерпением ждем момента, когда жители Пермского края смогут оценить наш торговый центр. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, ввод объекта в эксплуатацию состоится уже совсем скоро, во второй половине апреля 2021 года. Как внутри, так и снаружи «Планета» будет оборудована в соответствии с мировыми стандартами строительства такого рода объектов», - отметил Кирилл Степанов, операционный директор MALLTECH.

Фото: ТРЦ «Планета»

Точная дата открытия ТРЦ «Планета» будет объявлена ближе к открытию торгового центра.