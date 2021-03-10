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В центре Перми фура попала в ДТП и перегородила дорогу

На месте аварии образовалась пробка
Анна Маркова
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Фото: кадр видео Вконтакте "ЧП ДТП Пермь".

Фото: кадр видео Вконтакте "ЧП ДТП Пермь".

В Перми сегодня утром, 10 марта, на пересечении улиц Революции и Николая Островского произошло ДТП. Видео с места аварии появилось в соцсети. Столкнулись фура и легковой автомобиль. Грузовик перегородил проезжую часть в сторону бульвара Гагарина. На мете образовалась пробка, автомобилисты не могут проехать на этом участке.

Авария незначительная, автомобили задели друг друга по касательной.

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