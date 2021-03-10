В центре Перми фура попала в ДТП и перегородила дорогу

Фото: кадр видео Вконтакте "ЧП ДТП Пермь".

В Перми сегодня утром, 10 марта, на пересечении улиц Революции и Николая Островского произошло ДТП. Видео с места аварии появилось в соцсети. Столкнулись фура и легковой автомобиль. Грузовик перегородил проезжую часть в сторону бульвара Гагарина. На мете образовалась пробка, автомобилисты не могут проехать на этом участке.

Авария незначительная, автомобили задели друг друга по касательной.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Перми водитель иномарки сбил 7-летнего ребенка

ДТП произошло в Кировском районе (подробнее...)