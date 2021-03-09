В Перми водитель иномарки сбил 7-летнего ребенка

В Перми водитель «Тойота Камри» наехал на 7-летнего мальчика. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми 8 марта в Кировском районе автомобиль сбил ребенка. Примерно в 19.30 в районе дома № 38 по улице Заборная водитель «Тойота Камри» наехал на 7-летнего мальчика.

По предварительной информации ГИБДД ребенок переходил дорогу в неустановленном для перехода месте. Медики осмотрели ребенка.

- В результате ДТП мальчик получил ушиб, ему рекомендовано амбулаторное лечение, - сообщили в ГИБДД по городу Перми. - По факту автоаварии проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.