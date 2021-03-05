«Похоронили на разных кладбищах». В Пермском крае простились с убитой семьей

Женщину и дочку повезли на мусульманское кладбище, а главу семьи - на русское.

В поселке Октябрьский сегодня днем, 5 марта, похоронили семью Горбуновых, в убийстве которых подозревают их сына. Родственники хотели похоронить Гулю, Алексея и их дочь рядом, но по мусульманским обычаям, мулла, не разрешил этого сделать. Поэтому мать и дочь похоронили на мусульманском кладбище, а отца на русском.

В последний путь проводить погибших пришли много людей: родственники, друзья и было много коллег Гули. Все сожалели о случившемся и задавались вопросом: «Как же такое могло случиться?»

- Алексея отпевали в церкви, людей было много, больше 40 человек, рассказывает друг Алексея, - Гроб был не закрытым, но у него была накрыта голова. После отпевания поехали на кладбище, мусульманское и русское находятся они недалеко друг от друга. Отец Алексея тяжело переживает, отошел в сторону, плакал. Потом мы поехали на похороны Гули и девочки. Мулла прочитал молитву, женщин по традиции туда не пускают, они остались за оградой. Их гробы тоже были не закрыты, бледные, голова покрыты платками. Кончено, все подавлены, мама Гули, наверное, уже все слезы выплакала, держалась, как могла.

Напомним, Трагедия случилась 1 марта в поселке Октябрьской Пермского края. Сначала он убил мать, которая готовила ужин на кухне, а потом отца, который пришел с улицы. Хотел покончить с собой, наглотался таблеток, но не вышло. Стал ждать со школы младшую сестру, только девочка зашла в сени, такая же участь настигла и ее. Затем подросток подался в бега.

Все свои чудовищные поступки школьник объяснил тем, что у него была психологическая травма.

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