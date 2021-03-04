В Перми за сутки из окон домов выпали две женщины

Женщины скончались до прибытия машин скорой помощи. Фото: архив "КП"

В Перми второго марта днем по улице Крисанова, 3, произошло происшествие – 28-летняя женщина, упала с высоты 5 этажа, скончалась до прибытия бригады СМП.

Второй случай произошел в этот же день на улице Сестрорецкая, 15. Пожилая женщина выпала с высоты 4 этажа, медики помочь ей уже не могли, она тоже скончалась на месте.

Напомним, в конце февраля житель микрорайона Крохалева глянул в окно и с ужасом увидел, что в высотном доме напротив на самом верху на кромке лоджии на 14 этаже стоит маленькая девочка.

Он тут же стал звонить на тревожный телефон. Диспетчеры выспросили его, что он наблюдает и где находится высотка. И к четырнадцатиэтажному дому на улице Лодыгина, 42 срочно выехали полицейские и сотрудники городской службы спасения.