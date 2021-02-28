Все происходило на верхнем этаже этой высотки. Фото: Яндекс карты.

Житель микрорайона Крохалева глянул в окно и с ужасом увидел, что в высотном доме напротив на самом верху на кромке лоджии на 14 этаже стоит маленькая девочка.

Он тут же стал звонить на тревожный телефон. Диспетчеры выспросили его, что он наблюдает и где находится высотка. И к четырнадцатиэтажному дому на улице Лодыгина, 42 срочно выехали полицейские и сотрудники городской службы спасения.

- 13-летняя девочка, действительно, стояла на парапете лоджии на верхнем этаже, - рассказали спасатели. – Нам удалось к ней приблизиться и начать переговоры. В конце концов, она сошла с парапета. Ребенка передали сотрудникам полиции.

Ранее «Комсомолка» писала, что 1 февраля в Перми с 5-го этажа упала 22-летняя девушка.

При падении она получила серьезные травмы и ее увезли в реанимацию.