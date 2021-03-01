Опасный газолин, разлитый в Кунгуре, две недели пролежал на железной дороге

Фото: Кунгурская служба спасения.

Пермская транспортная прокуратура закончила проверку, вызванную после ЧП 24 января на станции железнодорожной станции Кунгур.

Они выяснили, что ОАО «РЖД» вагон-цистерна с течью опасного груза газолина, не была отведена в безопасное место, специализированная аварийно-спасательная организация вызвана на место разлива с опозданием. Полиэтиленовые мешки с собранными нефтепродуктом, снегом и грунтом 2 недели находились на месте происшествия без устройства специальной твердой площадки и защиты от воздействия атмосферных осадков.

Заместителю начальника Свердловской железной дороги внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Кроме этого, прокурором в отношении грузоотправителя – ООО «Газпромнефть-Логистика», по чьей вине произошла утечка, возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение правил перевозки опасных веществ на железнодорожном транспорте». Генеральному директору внесено представление об устранении нарушений закона.