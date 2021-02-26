Первый чартерный рейс в Турцию улетел из пермского аэропорта

Чартерные перелеты в Анталью будут по пятницам. Фото: Василий Вахрин

В аэропорту Перми 26 февраля произошло значимое событие, спустя почти год состоялся первый международный рейс. Ограничения, которые были введены из-за коронавируса отменены и вот, самолет Boeing 737-800 авиакомпании Royal Flight полетел из Перми в Анталью в 10.17.

На борту находился 191 пассажир, это 100 % загрузки самолета. Чартерные перелеты в Анталью будут по пятницам. В летнем расписании количество вылетов увеличат.

Сейчас Международный аэропорт «Пермь» совместно с авиакомпаниями-партнерами прорабатывают вопросы расширения полетных программ за рубеж.

- С 6 марта чартерные рейсы из Перми в Анталью планирует начать Nordwind Airlines, - сообщает пресс-служба аэропорта "Пермь". - С 5 марта авиакомпания «Россия» запустит по пятницам чартерные рейсы в Дубай – это рейсы зимнего расписания. С 28 марта аэропорт начнет работу по летнему расписанию, поэтому возможны изменения в графике движения воздушных судов. С июня авиакомпания «Победа» планирует запустить регулярные рейсы из Перми Анталию два раза в неделю по вторникам и субботам. Продажи открыты на сайте авиаперевозчика.

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