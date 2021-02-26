Авиакомпании просят допуск на перелеты из Перми в Египет, Иорданию и Узбекистан

Сразу несколько авиакомпаний заявили о желании выполнять новые международные рейсы из Перми.

Сразу несколько авиакомпаний заявили о желании выполнять новые международные рейсы из Перми. Авиакомпания «Уральские авиалинии» запросила допуск у Федерального агентства воздушного транспорта. Информация о заявлении авиакомпании содержится в материалах к заседанию межведомственной комиссии, заседание которой запланировано на 26 февраля, - сообщает издание Business Class.

Перевозчик планирует летать три раза в неделю из Большого Савино в Египет (Каир). В Киргизию - по маршруту Пермь - Бишкек (пять раз в неделю) и Пермь - Тамчи (три раза в неделю).

Планируются перелеты в Шарджа (ОАЭ), три рейса в неделю. Кроме этого, авиакомпания хотела бы летать из краевой столицы сразу в 8 городов Узбекистана: Карши, Бухара, Самарканд, Фергана, Нукус, Наманган, Ургенч и Навои, три раза в неделю.

Авиакомпания «Северный Ветер» запросила у Росавиации допуск на чартеры Пермь - Акаба (Иордания).