В психиатрической больнице в Прикамье 30 лет лечили неизвестного пациента

Медики лечили неизвестного мужчину с 1992 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Удивительный случай произошел в городе Чайковский Пермского края. Здесь в местной психиатрической больнице лежал всеми забытый мужчина. Медики лечили его аж с 1992 года, получается, что почти 30 лет!

К этому пациенту все эти годы никто не приходил, и персонал клиники даже не знал, при каких обстоятельствах мужчина попал на лечение и как его настоящее имя.

- Данные о его личности оставались неизвестными с 1992 года, и только после того, как Чайковская городская прокуратура провела надзорные мероприятия, проанализировала обстоятельства признания мужчины недееспособным, изучила его медицинские документы за все время лечения психического заболевания, удалось установить его личность, - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

После проведенной проверки прокурор обратился в суд с заявлением об установлении факта рождения мужчины и выдачи ему паспорта.

После положительного решения суда пациенту психиатрической клиники была назначена пенсия и положенные социальные льготы.

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