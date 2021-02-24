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«Месяц лежит в морге». Родственники умершего жителя Прикамья отказались его хоронить

Похороны пришлось организовывать знакомым умершего мужчины
Борис МеркушевБорис Меркушев
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Погибший Сергей. Фото со страницы мужчины ВКонтакте

Погибший Сергей. Фото со страницы мужчины ВКонтакте

В Пермском крае родственники умершего 34-летнего мужчины отказались его хоронить. Как рассказали "КП" друзья погибшего, деньги на похороны родные потратили на алкоголь.

Накануне жители поселка Полазна Добрянского района объявили сбор средств на похороны 34-летнего местного жителя Сергея. Ситуация, когда люди помогают собрать деньги, чтобы проводить человека в последний путь, вполне стандартная. Но одно дело, если денег не хватает по каким-либо объективным причинам - нет сбережений, низкий уровень дохода, нет близких родственников, то в случае с умершим прикамцем ситуация действительно шокирующая.

- Отец и сестра - единственные его близкие родственники - отказались его хоронить, - рассказывает знакомая умершего. - Говорят, что деньги на похороны они просто-напросто пропили. Когда я узнала, что Сережа почти месяц лежит в морге, у меня чуть сердце не остановилось. Мы опубликовали пост в социальных сетях, с просьбой помочь всех неравнодушных со сбором средств. За несколько дней деньги собрали. Умер Сережа 29 января, а похороним мы его только завтра. Почти месяц он пролежал в морге.

Знакомые умершего мужчины рассказали, что он скончался из-за болезни.

ЧП