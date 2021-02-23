Фото: скрин с видео Instagram Дмитрий Махонин.

- Торопиться не будем, - опубликовал на своей странице в Instagram новое видео губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, а через несколько секунд отрапортовал. - Разбор закончен!

Видео с хэштегом #деньзащитникаотечества #рукипомнят #АК74 глава региона разметил на своей странице в праздник 23 февраля. За первые полчаса пост успели посмотреть около шести тысяч пользователей. Ролик вызвал много откликов от подписчиков.

«Нашего военрука с теплотой вспоминаю», «Нужно курс молодого бойца в школу возвращать, что бы у всех мальчишек было небольшое представление о службе в армии», «Вы крутой, с праздником!», - пишут подписчики.

Напомним, ранее мы писали, что Дмитрий Махонин опубликовал в соцсетях свое армейское фото.