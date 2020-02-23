2020-02-23T10:29:47+03:00
Общество

Дмитрий Махонин опубликовал в Instagram свое армейское фото

И.о. губернатора Пермского края поздравил мужчин с Днем Защитника Отчества
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото: Instagram mahonindn.Фото: Instagram mahonindn.
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Исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин опубликовал на своей странице в Instagram армейское фото и подписал: «С Днем защитника Отечества!»

«Приятно что наш Дмитрий Махонин служил в армии!», «Уважуха!», «Поздравляем», - комментируют праздничный пост его подписчики.

А на официальном сайте губернатора Пермского края опубликовано следующее поздравительное сообщение: «Мы все с детства помним, 23 февраля – праздник сильных и смелых защитников Отечества. Всех, кто является надежной опорой для своей Родины и для своих семей, родных и близких. В этот день мы вспоминаем наших героев, защищавших страну. Поздравляем тех, кто сейчас исполняет воинский и служебный долг. И говорим спасибо всем, кто мирным трудом помогает развивать Россию и обеспечивает нашу безопасность. Мы все гордимся отвагой защитников Родины и помним, что наш мир и покой – это ваша заслуга. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, поддержки родных и близких!».

Узнать о том, как прошли детские годы Дмитрия Махонина и посмотреть другие его эксклюзивные фото можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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