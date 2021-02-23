«Найден один погибший». В МЧС рассказали подробности пожара на Емельяна Ярославцева в Перми

Фото с места: Мой город Пермь/ВКонтакте

Накануне вечером в Перми в общежитии по улице Емельяна Ярославского, 10 произошел серьезный пожар. В МЧС рассказали об обстоятельствах ЧП.

- Возгорание в 9 этажном жилом доме по ул. Емельяна Ярославского произошло в 21.45 по местному времени, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. - Дежурным караулом по автолестнице было спасено 23 человека. Еще 33 человека покинули задымленный подъезд самостоятельно.

Горела квартира, площадь пожара составила 40 квадратных метров. В тушении пожара принимали участие 19 единиц техники и 66 человек личного состава. К сожалению, найден погибший. Проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются, выясняется причина возгорания.

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