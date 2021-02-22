«23 человека спасли по автолестнице». В жилом доме в Перми произошел серьезный пожар

Фото: Мой город Пермь/ВКонтакте

В Перми в общежитии по улице Емельяна Ярославцева, 10 произошел серьезный пожар. Информация и фото с места происшествия появилась в сообществе "Мой город Пермь".

В МЧС по Пермскому краю сообщение о пожаре поступило в 21.45

- По автолестнице пожарными спасено 23 человека. 33 человека покинули задымленный подъезд самостоятельно. Площадь пожара составила 40 кв.м. Пострадавших нет. Проводится проверка, обстоятельства устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.