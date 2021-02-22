«Подкинул и убежал». В пермский зоопарк вернули украденного Кузю

Кузя. Фото: Пермский зоопарк/ВКонтакте

- Сегодня Кузю принесли обратно в зоопарк. Скорее всего, это сделал тот же мужчина, что и украл его. Подкинул и убежал, - рассказала сотрудница зоопарка Анна.

Напомним, 21 февраля из пермского зоопарка неизвестный мужчина украл местного любимца, кота по имени Кузя. Мужчина завернул животное в куртку и вышел через проходную. Позже его видели на автобусной остановке с котом в руках.

Анна рассказывала, что Кузю принесли в зоопарк месячным котенком. Он жил в павильоне для птиц и ловил мышей. Для сотрудников зоопарка он стал настоящим членом семьи. Они были готовы заплатить вознаграждение за информацию о местонахождении кота.

- Мы очень счастливы. Кузя маленько напуган, но в целом с ним все хорошо, - рассказала Анна.